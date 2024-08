Nova unidade do Dom Atacadista está localizada na Rodovia Presidente Dutra, altura de Mesquita - Divulgação

Publicado 16/08/2024 19:27 | Atualizado 16/08/2024 19:32

Mesquita - O Dom Atacadista, uma das mais importantes redes do segmento de atacado e varejo, irá inaugurar sua primeira loja em Mesquita, localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro.



A unidade, a primeira da rede com Açougue Tendal, tem inauguração prevista para dia 15 de agosto, e estará localizada na Rodovia Presidente Dutra 10201B, Indústrial.

Com uma área de vendas generosa, abrangendo 6000 m², contará com 26 caixas checkouts, proporcionando aos clientes uma experiência de compra eficiente e ágil. O amplo estacionamento, composto por 400 vagas, visa oferecer conveniência desde a chegada. Esta nova operação deverá gerar mais de 300 empregos, entre colaboradores diretos e indiretos.

Para marcar a inauguração, o Dom Atacadista preparou ofertas exclusivas em diversos setores, desde alimentos frescos até produtos de higiene e limpeza.