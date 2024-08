Trabalho da Águas do Rio garante fornecimento regular de água aos moradores de Santo Elias - Divulgação

Trabalho da Águas do Rio garante fornecimento regular de água aos moradores de Santo EliasDivulgação

Publicado 07/08/2024 11:59

- Moradores de Mesquita comemoram a revitalização noda cidade. Isso porque após o trabalho das equipes da Águas do Rio, oregular dechegou aos moradores de Santo Elias e de outros bairros. A concessionária já substituiu e instalou mais de nove quilômetros de redes.A empresa também tem atuado em diversas frentes para localizar e sanar o desperdício de água na rede de distribuição. Somente neste ano, a Águas do Rio executou cerca de 1,1 mil reparos de vazamento no município, contribuindo para a plena operação do serviço de distribuição de água aos moradores.É o caso do aposentado, residente há duas décadas na Rua Nestor, no bairro Santo Elias.“Aqui tinha um vazamento crônico que prejudicava o abastecimento de toda a rua. Quando a água chegou, juntamos os moradores e fizemos festa. Antes, era preciso deixar a piscina de plástico montada e esperar pela chuva. Era um sufoco, porque para cozinhar e consumir era preciso comprar galões de água de dois em dois dias e não sabíamos o que causava o problema”, disse Edilson.