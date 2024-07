PM apreende material ilícito em Mesquita - Reprodução

PM apreende material ilícito em MesquitaReprodução

Publicado 26/07/2024 10:54

Mesquita – Um grupo de criminosos atacou policias militares que estavam realizando ação de rotina na região da Chatuba de Mesquita. Ninguém foi preso durante operação do Patrulhamento Tático Motorizado (PATAMO) da 1ª Cia e do Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) da Chatuba.

Segundo dados da ocorrência, os suspeitos dispararam contra os policiais ao perceberem a chegada da equipe. A PM confirmou a reposta a agressão.



As equipes realizaram varredura no local e encontraram uma mochila, que foi apreendida com os seguintes materiais: 190 pedras de crack, 231 pinos de cocaína, 80 tablets de maconha, um rádio comunicador e 24 reais em espécie.



Os suspeitos conseguiram fugir. O material apreendido foi encaminhado à 53ª DP (Mesquita).