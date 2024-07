Prisão foi direcionada para 53ª DP (Mesquita) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 23/07/2024 16:02

– Umcom mandado de prisão em aberto foipor Policiais do 20º BPM (Mesquita).Segundo informações da operação, agentes realizavam um patrulhamento quando observaram dois homens que fugiram ao ver a viatura. Eles foram alcançados e abordados. A equipe constatou que um deles tinha um mandado de prisão em aberto.Diante dos fatos, os indivíduos foram levados à Delegacia de Polícia, onde o homem com mandado de prisão ficou detido, já o outro foi liberado por não ter pendências com a justiça.