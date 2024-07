Mesquita terá fim de semana nublado - Reprodução

Publicado 12/07/2024 19:11

Mesquita – A frente fria que chegou ao Rio de Janeiro nesta semana permanecerá pela cidade e municípios vizinhos, como a cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense. Os termômetros vão marcar entre 21º a 26º, com ventos fracos a moderados.

A previsão do tempo para o sábado (13) é de dia nublado com aberturas de sol à tarde. Pode chover de tarde e possibilidade de garoa à noite.



No domingo (14), também está previsto dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite segue com muitas nuvens.



A Defesa Civil emitiu um comunicado para a mudança ao estágio de vigilância. A pasta reforça que todos os moradores podem se cadastrar no Alerta SMS de qualquer lugar. Para receber os alertas de chuva da Defesa Civil, envie um SMS para o número 40199, escrevendo o CEP da rua onde mora.



Em caso de emergência, ligue 40421772.