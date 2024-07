NAM de Mesquita promove cerimônia de formatura - João Pedro de Moraes

Publicado 05/07/2024 16:14

– O Núcleo de Atendimento de Medidas de Mesquita certificou mais 45 pessoas que, agora, estão prontas para buscar uma colocação no mercado profissional. Osfazem parte dos cursos de Barbearia, Panificação, Trancista, Cuidador de Idosos e Sublimação (técnica de estamparia utilizada para personalizações rápidas e com baixo custo).“Foi muito legal poder participar do curso. Tivemos professores muito bons e sou grato por todos que estiveram comigo nessa trajetória”, contou, de 14 anos, morador do Centro de Mesquita e formado no curso de Barbearia.Tutores, familiares e diretores do projeto comemoraram a realização junto com os formandos., coordenadora do NAM, expressou todo o seu contentamento com o sucesso da iniciativa.“Temos visto muitas histórias sendo completamente transformadas a partir desse projeto. A nossa expectativa é sempre que os formandos possam ser protagonistas de suas próprias histórias e que, a partir dessa formação, contribuam positivamente para a sociedade como um todo”, disse.