O prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, no Fórum Competitividade 2024 Divulgação

Publicado 04/07/2024 15:29 | Atualizado 04/07/2024 15:32

Mesquita - O município de Mesquita foi apontado como um case de sucesso durante o segundo painel do Fórum de Competitividade 2024, em Brasília. O evento reuniu o setor público, o setor privado e a sociedade civil para discutir como a digitalização da economia pode impulsionar a competitividade do Brasil. O tema era “Transformação Digital para a Competitividade”.

“Nós temos prontuários eletrônicos em todas as áreas, passando pela Saúde, Educação, Assistência Social, Fazenda, Cultura, Esporte, enfim, conseguimos fazer um diagnóstico amplo, eficaz e capaz de impactar em diversos aspectos da vida do cidadão. Tudo dividido por território. E com o diagnóstico pronto, é realizar e entregar”, defendeu Jorge, destacando inúmeras mudanças que melhoraram a qualidade de vida e dos serviços públicos no município, a partir da tecnologia.



Um dos projetos destacados pelo prefeito foi a utilização de chatbots para identificar idosos aptos a receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC) que garante um salário mínimo por mês a idosos com idade igual ou superior a 65 anos, resultando em 52 novos beneficiários que antes desconheciam seus direitos.



“Quando as respostas deles apontavam que pareciam ser de pessoas aptas a receberem o BPC, aparecia um vídeo chamando para irem à sede da prefeitura, em data e horário estipulado, para serem recebidos pela equipe de Assistência Social. Idosos que sequer tinham conhecimento desse benefício e, principalmente, que poderiam ter direito”, explicou Jorge.



Outra importância ferramenta é o Colab, que permite que a população faça reclamações e solicite demandas ao governo executivo. Além do Portal da Transparência de Mesquita, no site da Prefeitura.



Reconhecimento público



O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, foi convidado a falar no Fórum de Competitividade 2024. Em suas palavras, ele aproveitou para tecer elogios à cidade de Mesquita e ao seu prefeito.



“Jorge Miranda é muito apaixonado pelo que faz. Eu já conhecia a experiência de Mesquita e acho positiva. Quando ele me contou, realmente fiquei muito impressionado com o quanto Mesquita evoluiu, desde o esforço inicial. Sem dúvida alguma, é uma das grandes experiências e referências de políticas públicas municipais para governos estaduais e o governo federal. Eles podem aprender bastante com essa iniciativa”, disse.