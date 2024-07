Abastecimento de água reduzido em Mesquita, na Baixada Fluminense - Pixabay/ Reprodução

Abastecimento de água reduzido em Mesquita, na Baixada FluminensePixabay/ Reprodução

Publicado 03/07/2024 16:55

Mesquita - Um vazamento de água em uma adutora no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, desencadeou na redução do abastecimento em Mesquita, na Baixada Fluminense.

- Umde água em uma adutora no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, desencadeou nadoem Mesquita, na Baixada Fluminense.

Segundo a concessionária Águas do Rio, agentes atuam na região afetada e a normalização do abastecimento deve acontecer nesta quinta-feira (4), após a conclusão do reparo, especialmente nas pontas das redes de distribuição e áreas elevadas.



Até lá, a concessionária orienta os moradores a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo, até a regularização do fornecimento.