Publicado 08/07/2024 18:57

Mesquita - O programa “Música na Lona” traz apresentações de rock, charme, gospel e funk para a Lona Cultural Lauro Sanches, em Mesquita. Apresentações acontecerão sempre às sextas de julho, a partir das 18h.

A programação terá mais uma edição da noite de charme “Mesquita É Black”, que acontece na sexta-feira (12). Na terceira sexta-feira do mês, dia 19, a Lona Cultural Lauro Sanches terá agenda gospel, com a participação do Projeto Orquestra Mensageiros da Palavra e de Cristina Mel. Para fechar a programação de julho, dia 26, o espaço se transformará em um grande baile ao som de funk das antigas.



“Eventos como esse são importantes para a cultura e o lazer da população mesquitense. Todos os fins de semana, estamos trabalhando para entregar duas conquistas à cidade: promover artistas locais, enquanto os munícipes se divertem”, destacou Kleber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo de Mesquita.



O programa “Música na Lona” acontece na Lona Cultural Lauro Sanches; endereço é Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, próximo à estação de trem Edson Passos e em frente à Vila Olímpica. O evento é gratuito.