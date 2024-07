IV Feira Municipal de Ciências, Tecnologias, Inovações e Sustentabilidade em Mesquita - Divulgação/ PMM

IV Feira Municipal de Ciências, Tecnologias, Inovações e Sustentabilidade em Mesquita Divulgação/ PMM

Publicado 09/07/2024 22:25

Mesquita - A rede municipal de ensino de Mesquita realizou a quarta edição da Feira Municipal de Ciências, Tecnologias, Inovações e Sustentabilidade. O evento foi realizado em todas as escolas municipais da cidade, valorizando a produção científica e cultural dos alunos.

- A rede municipal de ensino de Mesquita realizou a quarta edição da, Tecnologias, Inovações e Sustentabilidade. O evento foi realizado em todas asda cidade, valorizando a produção científica e cultural dos alunos.

O tema central foi “Escola, espaço de todos e para todos: quem é você nesse lugar?” e houve participação ativa de todos os segmentos educacionais.



“Estou encantada com o que vi até agora. Meu filho, Caleb, é estudante da Escola Municipal Rotariano Arthur Silva, da turma 705. Vê-lo expondo seu trabalho e envolvido em um ambiente tão enriquecedor de aprendizado é motivo de grande alegria para mim”, disse a moradora de Juscelino, Rebeca Marins.



Já na Escola Municipal Doutor Ely Baiense Vailante, entre os temas abordados, estavam reciclagem, alimentação sustentável, coleta seletiva e os sistemas respiratório e digestivo do corpo humano. Por meio de exposições, maquetes e experiências práticas, os estudantes destacaram a importância da sustentabilidade e da saúde, incentivando a comunidade escolar a adotar práticas mais conscientes e responsáveis no dia a dia.



Na Creche Municipal Carmem Montes, as exposições interativas exploraram o estado de transformação do meio ambiente, com temas como estados da água, plantação e fases da lua. O resultado foi uma experiência educativa tanto para as crianças quanto para os responsáveis.



“A Feira é uma iniciativa fundamental para o desenvolvimento educacional dos nossos estudantes. Através dela, conseguimos proporcionar aos nossos alunos a oportunidade de aplicar, na prática, conhecimentos adquiridos em sala de aula. Com isso, estimulamos o pensamento crítico deles, incentivando o uso da criatividade e o trabalho em equipe”, reforçou Monique Rosa, subsecretária municipal de Educação de Mesquita.