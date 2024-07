Programa Trabalho Protegido na Adolescência da FIA-RJ está com as inscrições abertas - Divulgação/ FIA

Publicado 23/07/2024 06:42

Mesquita – Estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação da FIA-RJ que preparam adolescentes para um futuro melhor no mercado de trabalho. O Programa Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA) dispõe vagas em unidades específicas, referente ao segundo semestre do ano de 2024. Os interessados têm até o dia 16 de agosto para se candidatar.

Por meio do curso, o aluno terá a possibilidade em estagiar em órgãos públicos e em parcerias privadas. O PTPA é uma parceria da Fundação, que é do Governo do Estado, com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).



Podem se inscrever os adolescentes que tenham de 15 anos a 16 anos e 5 meses tomando como referência o intervalo de datas de nascimento compreendido entre 11/02/2008 e 10/07/2009; estejam matriculados e frequentando efetivamente o Ensino Fundamental II, o ensino médio, o Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM URBANO), preferencialmente, nas redes públicas de ensino.