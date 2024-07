Obras emergenciais no bairro Chatuba, em Mesquita - Rafaela Cassiano/Secretaria das Cidades

16/07/2024

Mesquita – As obras emergenciais do Governo do Estado do Rio avançam em Mesquita. O bairro comtemplado da vez é a Chatuba. Mais precisamente na Rua França Leite e na estrada Elizeu de Alvarenga, onde os serviços de recuperação de drenagem e pavimentação asfáltica estão sendo realizados.

O objetivo é levar mais mobilidade e qualidade de vida às pessoas que trafegam pela região. Os investimentos no local serão de R$ 8.112.213,35.



Na rua França Leite, os serviços vão passar por cerca de 430 metros da via. Já a estrada Elizeu de Alvarenga vai receber intervenções em 350 metros do local.



"Recuperar as ruas de Mesquita, através da execução das obras emergenciais, e devolver vias revitalizadas com qualidade, nos faz cumprir a determinação do governador Cláudio Castro de oferecer mais tranquilidade e segurança à população local", afirmou Douglas Ruas, secretário de Estado das Cidades.



A previsão para a conclusão da obra é para o segundo semestre de 2024.