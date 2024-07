Alunos da rede estadual conquistam medalhas nos Jogos Escolares do Rio de Janeiro - Divulgação Seeduc

Publicado 25/07/2024 07:08

Mesquita – Uma estudante atleta de Mesquita se destacou em uma modalidade dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ 2024). Trata-se da atleta de karatê Shotokan, Ana Beatriz Nascimento, 15 anos, do Colégio Estadual Ana Neri, que subiu ao lugar mais alto do pódio ao estrear na categoria sub-18.

"Esta vitória traz um sentimento incrível de estar conseguindo concluir meus objetivos no esporte que escolhi. Passa um filme, pois comecei em campeonatos regionais pequenos e logo me apaixonei. Desde então, eu me dedico cada vez mais", contou a jovem que pratica o esporte desde os 8 anos; nos últimos dois anos, Ana Beatriz foi campeã estadual de karatê.



Ana Beatriz Nascimento, 15 anos, do Colégio Estadual Ana Neri, em Mesquita Ellan Lustosa / Divulgação Seeduc

O JERJ, que começou em 15 de junho e vai até 30 de agosto, é uma realização das Secretarias de Estado de Educação e de Esporte e Lazer, tendo como objetivo incentivar a prática esportiva nas instituições de ensino públicas e privadas do território estadual.



Os Jogos Escolares



Os Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ 2024) conta com 20 modalidades disputadas por estudantes de 11 a 17 anos: atletismo, atletismo adaptado, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triathlon, voleibol, vôlei de praia, wrestling, xadrez. São mais de cinco mil alunos inscritos para as competições em todo o estado.



Além de troféus e medalhas, os vencedores ganham a oportunidade de representar o Rio de Janeiro em competições organizadas pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), como os Jogos Escolares Brasileiros, e pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) em diversas partes do país.