Terceira idade de Mesquita em ritmo dos 'Embalos de Sábado à Noite'Divulgação

Publicado 26/07/2024 16:19

Mesquita - A Secretaria de Cultura de Mesquita realiza, nesta sexta-feira (26), seu primeiro baile da terceira idade com a banda Copa 7. O grupo formado por participantes da aula de dança do município fará um flash mob (uma apresentação de dança) no baile onde a temática envolve os musicais do cinema 70. - A Secretaria de Cultura de Mesquita realiza, nesta sexta-feira (26), seu primeiro baile da terceira idade com a banda Copa 7. O grupo formado por participantes da aula de dança do município fará um flash mob (uma apresentação de dança) no baile onde a temática envolve os musicais do cinema 70.

O tema foi escolhido pelos alunos da dança de salão de Mesquita e o público do terceira idade de Mesquita ,e através de uma pesquisa. A Lona Cultural Lauro Sanches trabalha de formar transversal com entretenimento de diversos públicos como: Baile de Charme, Noite de Rock, Baile da antiga.

A ideia da apresentação foi formar um grupo de dança para rememorar os anos 70 com a coreografia do Jonh Travolta do Filme “Os Embalos de Sabado a Noite”, a musica Nigth Fever .

O Baile além de ser a primeira iniciativa popular de entretenimento para público da terceira idade da Baixada Fluminense no município de Mesquita, que vai assistir este flash mob, dos dançarinos vencedores da vida .

Serviço: Primeiro Baile da Terceira idade na Lona Cultural de Mesquita

Data: 26 de julho

Horário: 19h

Endereço: Lona Cultural Lauro Sanches