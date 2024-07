Abastecimento de água tratada comprometido em Mesquita - Pixabay

Publicado 31/07/2024 09:16 | Atualizado 31/07/2024 09:18

Mesquita – Todo o município de Mesquita pode ter o fornecimento de água tratada impactado, nesta quarta-feira (31), devido à inspeção e testes em um equipamento de uma adutora de 1,75 metros de diâmetro que passa pelo bairro Monte Castelo, em Nova Iguaçu.

Técnicos da Águas do Rio farão, das 8h ao meio-dia, e ação de melhoria que vem sendo realizada no sistema de abastecimento local.



A normalização do abastecimento ocorrerá, de forma gradativa, em 72 horas, após a conclusão do serviço.



A concessionária orienta os seus clientes a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, até a regularização do fornecimento, e reforça que segue à disposição para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp através do 0800 195 0 195.