Publicado 31/07/2024 10:32

Mesquita - O Balcão de Empregos de Mesquita recebe currículos de candidatos a operadores de caixa e operadores de logística. As oportunidades estão sendo oferecidas por uma empresa atacadista de materiais de construção.

Para concorrer, é preciso ter Ensino Médio Completo e vale frisar que há vagas reservadas exclusivamente para pessoas com deficiência.



Para a vaga de operador de logística, a empresa pede experiência com trabalho operacional. Já no caso dos candidatos a operadores de caixa, a experiência em abertura e fechamento de caixa, postura vendedora e experiência com atendimento ao cliente são características que serão buscadas. No caso de pessoas com deficiência, não há pré-requisitos.



O Balcão de Empregos de Mesquita fica na sede da Subsecretaria Municipal de Trabalho, localizada no segundo andar do prédio da Prefeitura de Mesquita. O endereço é Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, no Centro, e os currículos poderão ser entregues das 9h às 17h, ou seja, ao longo de todo o expediente do espaço. Quem preferir pode se candidatar por e-mail. Nesse caso, é preciso enviar a mensagem para balcaodeempregos@mesquita.rj.gov.br.