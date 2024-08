Mesquita é Black promove 4º edição do Charme na Lona - Divulgação

Mesquita – Nesta sexta-feira (2), vai rolar a 4ª edição do Charme na Lona com a galera do passinho e o pessoal da antiga dos bailes de charme do Rio de Janeiro. O baile tem a produção do movimento Black é Vida e apoio cultural da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mesquita.

A Secretaria de Cultura promove regularmente eventos de entretenimento e cultura através do projeto “Música na Lona”, que acontece sempre às sextas-feiras, na lona cultural, levando ao público de Mesquita eventos como: baile da terceira idade, baile funk das antigas, show de rock, música sertaneja, gospel e muito mais.



O Charme na Lona começa às 18 horas, com apresentação dos DJS do Black é Vida e dançarinos fazendo as mais variadas coreografias de passinhos. O público conta ainda com um espaço gastronômico, que fica bem ao lado do palco.



Em breve a nova atração será uma roda de samba com artistas regionais. A Lona Cultural Lauro Sanches está localizada no bairro Cosmorama, próximo à estação de Edson Passos.



SERVIÇO (CHARME NA LONA)

Horário: 18h

Local: Lona Cultural Lauro Sanches, na Avenida Baronesa de Mesquita, S/N, próximo à estação de trem da supervia de Edson Passos

Sem classificação etária

Evento gratuito.