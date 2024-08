Rede CEJA abre vagas em todas as 58 escolas da rede estadual de ensino - Monika - Pixabay - Creative Commons

Rede CEJA abre vagas em todas as 58 escolas da rede estadual de ensino Monika - Pixabay - Creative Commons

Publicado 12/08/2024 17:08

Para se tornar aluno do ensino fundamental é necessário ter pelo menos 15 anos e mais de 18 anos para o ensino médio. O estudante da rede CEJA utiliza uma plataforma online de ensino e conta com material didático disponibilizado gratuitamente na escola ou no ambiente virtual de aprendizagem, além do apoio de professores.A pré-matrícula deve ser feita no site ( sca.cecierj.edu.br/scc/prealuno/preMatricula/ ).