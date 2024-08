Música na Lona promove segunda edição do Baile Funk das Antigas - Divulgação

Publicado 23/08/2024 14:37

Mesquita - Prometendo um novo retorno no tempo com sucessos que entraram para a história do funk melody nos anos 1990 e 2000, a Lona Cultural Lauro Sanches, em Mesquita, recebe a segunda edição do Baile Funk das Antigas nesta sexta-feira, dia 23.

O evento espera reunir grupos de passinhos assim como acontece nos bailes charme onde as pessoas se encontram para dançar passos sincronizados ao som de sucessos que atravessam gerações.



O comando do baile, que já virou febre em alguns bairros da Zona Norte do Rio, fica a cargo da Equipe Peste Sinistra, que promete relembrar antigos sucessos que marcaram época, com as músicas de Steve B, Trinere Nyasia, Planeta Rock e muitos outros.



Segundo o subsecretário Kleber Rodrigues, a primeira edição do Baile Funk das Antigas foi um dos que mais atraiu o público. “Desta vez não será diferente. Temos promovido atrações musicais de vários estilos a cada semana, visando sempre agradar a todo tipo de público, levando diversão e entretenimento para o cidadão mesquitense”, explicou Kleber.



O evento, que acontece na Lona Cultural Lauro Sanches, próximo à estação de Edson Passos, é gratuito, começa às 18h e não tem hora para acabar. O público conta ainda com um espaço gastronômico, que fica ao lado do palco, na Avenida Baronesa de Mesquita.