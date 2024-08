Dr. Luiz Cláudio (PT) é o representante da esquerda para governar a caçulinha da Baixada - Maicon Salles

Publicado 23/08/2024 19:24 | Atualizado 23/08/2024 19:33

Mesquita – A disputa para prefeito de Mesquita, a caçulinha da Baixada Fluminense, está pegando fogo. A esquerda já tem deu representante, trata-se do petista Dr. Luiz Cláudio, que vem buscando lutar ao lado do povo por justiça e igualdade. É a primeira eleição do candidato que já atuou como Procurador da Câmara Municipal de Mesquita.

Aos 17 anos, ingressou no Exército, onde alcançou a patente de Oficial – 2º Tenente de Artilharia. Aos 23 anos, concluiu a faculdade de Direito, tornando-se advogado, onde a formação também foi decisiva para enfrentar os desafios da vida. Ele é pai de dois filhos, Eduardo e Pedro, e empresário.



Para Dr. Luiz Cláudio (PT), construir um mandato participativo e engajado, presente em toda a cidade de Mesquita, é promover o bem-estar dos munícipes. “Meu compromisso com a sociedade é cuidar da população de forma humanizada, utilizando minha experiência e formação para fazer a diferença na vida das pessoas”, disse o petista.





O candidato conversou com O Dia Mesquita que inicia uma série de entrevistas com os primeiros colocados nas pesquisas eleitorais para a prefeitura da cidade da Baixada Fluminense.

Dia - Um grande nome de seu partido é o atual presidente da república (LULA). Automaticamente, o eleitorado brasileiro associa sua imagem a ele. Nesta campanha, pretende levar o nome do chefe nacional como representatividade, assim como trazer os costumes e identidades para Mesquita?



Dr. Luíz Cláudio - Sem dúvida que vamos buscar associar nossa candidatura ao modelo republicano de gestão do Presidente Lula. Seu foco é no desenvolvimento com inclusão social, principalmente dos mais vulneráveis. Enquanto município da Baixada Fluminense, a população de Mesquita precisa amplamente da atuação do governo local. Queremos ser caixa de ressonância das políticas públicas do Governo Federal em nossa cidade. Buscar novos recursos e realizar muito.



Dia - Segurança Pública: a falta de segurança nas ruas de Mesquita é um fator questionado. No seu plano de governo, quais são propostas para combater a violência, exclusivamente em lugares de maior vulnerabilidade?



Dr. Luíz Cláudio - Manter e atualizar periodicamente o sistema de monitoramento do Centro de Controle Operacional da Secretaria municipal de Segurança Pública, possibilitando sua integração com a Polícia Militar; Equipar, reestruturar e humanizar a Guarda Municipal; Criar cursos profissionalizantes principalmente para jovens nos bairros da Chatuba, Coreia, Santa Terezinha e Rocha Sobrinho; Promover, apoiar e incentivar programas de combate ao uso de drogas; Atualizar o Plano Municipal de Segurança, com projetos e ações encaminhadas ao Estado e ao Ministério da justiça, a fim de obter o financiamento de novos projetos.



Dia - Mobilidade Urbana: segundo moradores, o serviço público prestado na cidade é consideravelmente ruim. Uma de suas propostas é a Tarifa Zero. Do que se trata o projeto e como ele vai melhorar e garantir mais dignidade para a população?



Dr. Luiz Cláudio - Trata-se de uma ação essencial para o futuro de nossa cidade. Mesquita precisa cortar o fluxo de consumo de bens e serviços de parte significativa de sua população, que hoje é feito em Nova Iguaçu e Nilópolis. Não temos linhas municipais. Em diversos bairros, os moradores estão com sua mobilidade bastante prejudicada. As linhas existentes são intermunicipais e destinam-se a outras cidades. Vamos introduzir linhas de ônibus, integrando os centros dos bairros da cidade. Será gratuito. Nosso desenvolvimento econômico depende disso.



Dia - Saúde. As UPAs municipais são focos de matérias negativas na mídia. Falta de atendimento, tempo de espera, problemas com profissionais, etc. Quais soluções e propostas para a Saúde de Mesquita?



Dr. Luiz Cláudio - Em Mesquita temos uma UPA de responsabilidade do Estado que não dá conta da demanda. Nossa atuação voltada para os serviços de pronto atendimento será de reabrir a Unidade de Saúde Mário Bento, do bairro Jacutinga, com funcionamento 24 horas. Também vamos retornar com as unidades básicas de saúde para os bairros e adequar o funcionamento das Clínicas da Família para que alcancem o máximo de resolutividade. Nossa visão de saúde passa pela humanização do atendimento, inclusive valorizando os profissionais, e pelo uso de tecnologia para aprimorar a prestação dos serviços.



Dia - Qual feito ou projeto você considera sua conquista mais significativa na carreira?



Dr. Luiz Cláudio - Essa é a primeira vez que me candidato a um cargo eletivo, mas acredito que ter atuado como Procurador Geral da Câmara de Vereadores de Mesquita e contribuindo com a coordenação da Campanha, do então deputado federal Freixo, na discussão dos problemas da Baixada Fluminense, foram ações importantes para a minha qualificação enquanto um agente político capaz de contribuir com o combate as desigualdades sociais e melhor aplicação dos recursos públicos.



Dia – Muito se fala em uma Educação Municipal esquecida. O que houve com a Educação de Mesquita?



Dr. Luiz Cláudio - Nossa cidade já foi referência em política educacional. Tínhamos merenda de qualidade, profissionais satisfeitos, projetos escolares no contra turno, configurando o funcionamento de uma Escola Viva. Hoje, o medo e o descaso habitam no espaço da Educação. Sequer temos uma secretaria e um corpo técnico com autonomia para desenvolver ações. Educação é sinônimo de liberdade. Vamos valorizar os profissionais da área e garantir todas as condições para que a Educação Pública em Mesquita volte a ser motivo de orgulho.



Dia - Qual recado ou mensagem gostaria de deixar para a população de Mesquita?



Dr. Luiz Cláudio - Com a nossa eleição para prefeito de Mesquita, a população pode estar certa que terá um governo transparente e participativo, voltado para os mais vulneráveis, que valoriza os servidores públicos e capaz de promover o desenvolvimento de nossa cidade, buscando parcerias públicas e privadas. Vamos cuidar da nossa gente, considerando suas necessidades e direitos. Não queremos uma cidade “Maquete”, com muitos prédios públicos, onde os serviços deixam a desejar, por falta de engajamento dos servidores e indisfarçável desrespeito a condição cidadã do mesquitense.



Eleições 2024



As Eleições Municipais 2024 ocorrerão em todo o país e já tem data definida. O 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro; já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores.