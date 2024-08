Alex Marotto (PL), candidato à prefeitura de Mesquita, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 28/08/2024

Mesquita - O Alex Marotto Miranda, o Marotto. É a primeira eleição do candidato que busca dar continuação a mudança iniciada pela família Miranda, atual governo.

O Dia Mesquita traz na série de entrevistas com os primeiros colocados nas pesquisas eleitorais para a prefeitura de Mesquita, a caçulinha da Baixada Fluminense, o representante do Partido Liberal, Alex Marotto Miranda, o Marotto. É a primeira eleição do candidato que busca dar continuação a mudança iniciada pela família Miranda, atual governo.

Alex cresceu na Vila Emil, morando com sua mãe, tio e avó. A família sempre o incentivou a estudar. Fez cursos técnicos de administração no SENAC e de computação no SENAI. Aos 16 anos, foi aprovado no ENEM e conseguiu uma bolsa integral para cursar Direito na PUC. Lá, conheceu a política e percebeu o quanto Mesquita precisava mudar. Foi então que conheceu Jorge Miranda e se juntou à sua equipe.



Após a vitória de Jorge nas urnas, Alex começou a trabalhar em seu gabinete, crescendo junto com o governo e ajudando a transformar a cidade. “Seguiremos investindo na cidade e no cidadão mesquitense. Vamos continuar mudando a vida da população mesquitense para melhor”, disse Marotto.



Confira a entrevista completa de Alex Marotto (PL), candidato a prefeito de Mesquita, para o Dia:



O Dia - Sua campanha tem um grande apoiador. Trata-se do atual prefeito de Mesquita, Jorge Miranda. Pretende continuar com esse legado para todo o município?



Alex Marotto: "Faço parte de um grupo político liderado pelo prefeito Jorge Miranda e que possui uma marca, uma estratégia de gestão muito singular que vem dando certo. Vamos seguir o mesmo planejamento e organização que vem mudando a história da cidade de Mesquita".



O Dia - Como candidato do PL, partido que tem Bolsonaro como nome forte, quais impressões pretende levar para uma Mesquita melhor, assim como as ligações com o governo federal?



Alex Marotto: "Assim como nos dois mandatos do prefeito Jorge Miranda, nosso foco será na entrega do melhor serviço ao cidadão. Para isso, a relação institucional entre município e governos estadual e federal será sempre na busca pelo melhor para o povo mesquitense".



O Dia - De todo seu histórico na política, qual feito ou projeto você considera sua conquista mais significativa na carreira?



Alex Marotto: "Minha maior e melhor conquista está no dia a dia ao lado do prefeito Jorge Miranda. Todos os dias, ao longo dos últimos sete anos e meio, trabalhamos juntos pra mudar a vida da população de Mesquita para melhor".



O Dia - Qual o formato que irá trazer para buscar recursos e incentivar o crescimento econômico de Mesquita?



Alex Marotto: "Por força da característica de entrega de serviços públicos e todo o planejamento, a organização e o controle do governo Jorge Miranda, pretendemos manter e potencializar as relações que temos com os governos estadual e federal. Além disso, temos um deputado estadual que nos ajuda muito na construção destas relações e na busca por recursos para a cidade".



O Dia - Segurança Pública: quais suas propostas para combater a violência, exclusivamente em lugares de maior vulnerabilidade?



Alex Marotto: "O tratamento ostensivo da Segurança é uma atribuição do estado. No entanto, potencializando o nosso Centro de Controle Operacional, dedicado a monitorar a cidade, auxiliamos o governo estadual nessa tarefa. Também temos uma guarda municipal dedicada e aparelhada. Outro ponto importante a ser destacado é o compromisso com serviços públicos eficazes voltados para a Educação, a Cultura e o Esporte em áreas de maior vulnerabilidade. São ferramentas de transformação social importantíssimas, que mostram resultados tanto a curto quanto a médio e longo prazo".



O Dia - Saúde. Falta de atendimento, tempo de espera, problemas com profissionais, etc. Quais soluções e propostas para a Saúde de Mesquita?



Alex Marotto: "Mesquita já se tornou uma referência no estado no que diz respeito à Atenção Básica quando falamos em saúde pública. São 11 clínicas da família, garantindo a cobertura de 100% do território da cidade. Vamos seguir valorizando os profissionais, qualificando os atendimentos e investindo em tecnologia. E, principalmente, continuar dando dignidade e respeito ao cidadão mesquitense".



O Dia - Empregabilidade. Olhando para o futuro, além do perfil de ‘cidade dormitório’, o que fazer para gerar mais emprego dentro da cidade para a população?



Alex Marotto: "Com os investimentos que fizemos e que pretendemos fazer em Mesquita, é natural a chegada de grandes empresas à cidade, uma movimentação que já está acontecendo nos últimos anos. Vamos seguir com investimentos capazes de atrair cada vez mais empresas de grande porte pra cidade, assim como incentivar os empreendedores que já estão instalados no município. Com isso, naturalmente, Mesquita vai gerar mais empregos e mais receita. É um ciclo virtuoso".



O Dia - Um recado ou mensagem de um futuro de sucesso com sua gestão para a população de Mesquita?



Alex Marotto: "Mesquita não vai andar para trás. Junto com Jorge Miranda, seguiremos investindo na cidade e no cidadão mesquitense. Vamos continuar mudando a vida da população mesquitense para melhor".



