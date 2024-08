Gelsinho Guerreiro candidato a prefeito de Mesquita pelo Republicano - Amadeu Lucas

Publicado 27/08/2024 19:03 | Atualizado 27/08/2024 19:06

Mesquita - O Dia Mesquita continua com a série de entrevistas com os primeiros colocados nas pesquisas eleitorais para prefeito de Mesquita, a caçulinha da Baixada Fluminense. Quem conversa com a gente hoje é o representante do Republicano, ex-prefeito da cidade, entre 2013 e 2016, e vereador, Gelsinho Guerreiro.

Cria de Mesquita, morador durante anos da Chatuba, bairro mais populoso do município, Rogelson Sanches Fontoura, 53, passou a assinar Gelsinho Guerreiro depois de se candidatar a vereador, pela primeira vez, em 2000. Em 2008 candidatou-se vereador pela segunda vez, sendo eleito como um dos mais votados. Casado com a ex-deputada estadual Daniele Guerreiro e pai da Jornalista Marina e do estudante de Direito Daniel, foi prefeito da cidade de 2013 a 2016.



Caso seja eleito novamente, ele quer voltar a governar com gabinete nas ruas e nas plataformas do trem. “O mesquitense merece resgatar sua dignidade. Meu governo será participativo. Pretendo discutir com a sociedade civil o melhor para cidade”, comentou GG, como também é conhecido.



Confira a entrevista completa de Gelsinho Guerreiro (PRB), candidato a prefeito de Mesquita, para o Dia:



O Dia - Sua história na política mesquitense já conta com um mandato. Após um fim conturbado, segundo os moradores, o que irá fazer para que esse momento seja positivado?



Gelsinho Guerreiro: "Falando a verdade. Tenho feito isso nas reuniões e por onde passo, olho no olho das pessoas. Eu não sou esse monstro que meus adversários construíram, dizendo que deixei a cidade embaixo do lixo. Essa culpa não é minha, mas a responsabilidade sim, porque eu era o prefeito. O que a população não sabe é que o meu secretário de Obras, que era também responsável pela limpeza urbana, o senhor Rholmer Júnior, saiu do meu governo e migrou pra esse. Está há oito anos, ocupando outras pastas importantes. Você se fosse meu concorrente, ganhasse a eleição de mim, colocaria o meu secretário de confiança dentro do seu governo? Se a cidade ficou embaixo do lixo, nos últimos três meses, a culpa é dele que não pagou a empresa".



O Dia - Sua coligação leva o título de ‘Mesquita Livre’. Por qual motivo fez a escolha e qual relação com o atual cenário municipal ela tem?



Gelsinho Guerreiro: "Mesquita está há oito anos nas mãos de um governo ditador, tirano e soberbo. Que persegue o servidor, professor, tira casa das pessoas, fecha comércio, cobra taxa abusiva aos feirantes pelo uso do solo e que não gosta do pobre. O mesquitense merece resgatar sua dignidade".



O Dia - Sua vice é a vereadora Cris Gêmeas. Com isso, esse é o momento de dar voz para as mulheres mesquitenses? As moradoras terão mais espaço através do seu plano de governo?



Gelsinho Guerreiro: "Mesquita tem cinco candidaturas concorrendo à prefeitura. A única que tem uma mulher como vice é a minha. Cris Gêmeas é uma professora cria de Mesquita que já foi vereadora por dois mandatos. Tive várias mulheres ocupando cargos de secretárias no meu governo e política pública voltada para elas, desenvolvida através da Coordenadoria da Mulher. Pra quem não sabe mais de 50 por cento da população é formada por mulheres. Com certeza, elas terão voz e respeito".



O Dia - Segurança Pública: quais suas propostas para combater a violência, exclusivamente em lugares de maior vulnerabilidade?



Gelsinho Guerreiro: "Meu governo será participativo. Pretendo discutir com a sociedade civil o melhor para cidade. Tenho ouvido muitas sugestões da Guarda Municipal. Temos um efetivo que foi criado e bem preparado. Infelizmente é mal utilizado. Vou ouvir o Conselho Municipal de Segurança, firmar parcerias com a Polícia Militar, deixar a cidade bem iluminada e fazer o Centro de Monitoramento de Câmeras funcionar como deve".



O Dia - Saúde. Falta de atendimento, tempo de espera, problemas com profissionais, etc. Quais soluções e propostas para a Saúde de Mesquita?



Gelsinho Guerreiro: "Vou tirar a maquiagem da Saúde da nossa cidade e colocar para funcionar. As unidades terão médicos atuando, o que não vem acontecendo. O atendimento é tão precário que a população tem recorrido aos municípios vizinhos. Pretendo construir uma unidade de atendimento para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e para suas mães também. Reativar ainda o Projeto Saúde em Casa. De imediato vou colocar uma Clínica da Família funcionando 24h e buscar recursos federais para investir em um hospital municipal".



O Dia - De todo seu histórico na política, qual feito ou projeto você considera sua conquista mais significativa na carreira?



Gelsinho Guerreiro: "Os projetos que aproximaram o governo da população. Toda quinta-feira, eu levava todo secretariado para um bairro. Passávamos o dia inteiro ouvindo demandas dos moradores e oferecendo soluções. Também tenho muito orgulho do Projeto onde eu fazia atendimento na plataforma da Estação Ferroviária. Oferecia pão, café e frutas. Tem um outro que levávamos pessoas com pouca mobilidade à praia. O ônibus que eu utilizava como transporte está totalmente destruído. Não posso esquecer da Ciclovia da Avenida Baronesa de Mesquita, junto ao muro da ferrovia. A faixa era ocupada por lixeiras. Sua construção resgatou a cidadania da população".



O Dia- Recentemente fez um discurso denunciando e apontando os valores abusivos do IPTU e cobranças injustas. O que fazer para mudar essa situação?



Gelsinho Guerreiro: "Mesquita tem o imposto mais caro da Baixada Fluminense, o comercial e o residencial. Esse governo tirano vive processando as pessoas que devem IPTU, tomando imóveis, de um jeito covarde. Rever essas injustiças é uma de minhas prioridades".



O Dia - Um recado ou mensagem de um futuro de sucesso com sua gestão para a população de Mesquita?



Gelsinho Guerreiro: "Mesquita pode esperar, pois vai voltar a ter um prefeito funcionário do povo. Chega de prefeito patrão ditador. Mesquita vai ter de volta um prefeito que gosta de andar nas ruas e ouvir a população, buscar sugestões e fazer o melhor pela cidade".



