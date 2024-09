Material encontrado pela PM na Chatuba (Mesquita) - Reprodução/ PM

Material encontrado pela PM na Chatuba (Mesquita)Reprodução/ PM

Publicado 18/09/2024 06:00

– Umfoidurante ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 20° BPM (Mesquita) na região da Chatuba. O acusado estava portando uma pistola no momento do flagrante.