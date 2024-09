Gelsinho caminhou pelas ruas da Coreia ao lado da vice Cris Gêmeas - Amadeu Lucas / Divulgação

Publicado 11/09/2024 13:24

Mesquita - Uma multidão vestindo verde e amarelo se concentrou próximo à Praça Brasil, no bairro Coreia, em Mesquita, no último final de semana. A convocação foi feita pelo candidato a prefeito de Mesquita, Gelsinho Guerreiro (Republicanos) da Coligação Mesquita Livre. Gegê, como também é conhecido, disse que o ato foi em protesto a ausência dos desfiles cívicos escolares do Dia da Independência do Brasil, que não acontecem mais no município, há oito anos.

Guerreiro andou nas ruas do bairro, fez críticas à administração municipal e foi saudado pelos moradores. “Esse governo vem tirando a paz do trabalhador, com ações na Justiça por dívida com IPTU, confiscando casas, contas bancárias, de uma maneira injusta e covarde. Em atos de tirania tirou também o exercício da cidadania, da democracia, o direito à cultura e a alegria da população. Isso vai acabar. Já deu!”, disparou.



Gelsinho estava em companhia de sua família, da candidata a vice-prefeita, a professora Cris Gêmeas, e dos candidatos da coligação. Em um de seus discursos lamentou o descaso com setor cultural da cidade.



“Além da ausência do desfile cívico que reunia famílias, alunos de escolas públicas e particulares, Polícia militar, Bombeiros e Exército, o município também perdeu outros eventos culturais que eram realizados no meu governo e em governos anteriores como a festa da cidade, do Dia do Trabalhador, Carnaval, Marcha pra Jesus e Festa Junina. O paço municipal que era palco desses eventos, agora virou estacionamento de ônibus, caminhões e automóveis”, ressaltou



Na oportunidade, o candidato fez questão de enumerar seus principais projetos e ideias para colocar em prática no município, caso seja eleito.

Bairro Coreia se veste de verde e amarelo na caminhada de Gelsinho Guerreiro Amadeu Lucas / Divulgação