Publicado 20/03/2025 19:06 | Atualizado 20/03/2025 19:49

Mesquita - A Subsecretaria Municipal de Assistência Social de Mesquita realizou a primeira oficina de capacitação do ano com abordagem ao Serviço de Acolhimento Familiar.

A iniciativa qualifica profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) do município, da rede intersetorial e não governamental e, ainda, os conselheiros tutelares e de Direitos (CMDCA), para o desenvolvimento do serviço na região.



“A sensação é de profunda alegria e otimismo, uma vez que pretendemos trilhar, ao longo do ano, uma jornada rica de aprendizados, trocas e reflexões que, sem dúvida, fortalecerá e potencializará nossa atuação no SUAS, no desenvolvimento dos nossos serviços, programas e projetos socioassistenciais”, disse Carla Ramos, assistente social e responsável pelo setor de Gestão do Trabalho e Educação Permanente da Subsecretaria Municipal de Assistência Social.



Durante a oficina, foram abordados tópicos importantes englobados na política de acolhimento familiar, uma medida protetiva que permite a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, afastados de suas famílias de origem, serem colocados sob a guarda de outra família, intituladas família acolhedora.



“Nós, enquanto Assistência Social, entendemos que nosso trabalho não pode ser feito isoladamente. A colaboração com as áreas de Saúde, Educação e o Sistema de Garantia de Direitos, junto à comunidade, é fundamental. O acolhimento familiar representa um verdadeiro investimento no futuro das crianças e adolescentes, pois essa abordagem proporciona a eles acesso a recursos que favorecem seu desenvolvimento integral”, declarou a palestrante Paula Corrêa, especialista em Psicologia e Desenvolvimento Humano.



Entre os assuntos pautados, foi destacada a importância de uma atuação conjunta e articulada entre as áreas da Assistência Social, Saúde, Educação e demais redes de serviços que compõem o sistema de proteção, para aprimorar o atendimento dedicado a esse público.



Mais de 40 pessoas marcaram presença no encontro, incluindo a subsecretária municipal de Assistência Social, Erika Rangel; o coordenador dos Direitos Humanos do município, Loan Cavalcante; e a palestrante convidada Paula Corrêa, coordenadora em Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Regularização Fundiária de Petrópolis.



“O serviço de acolhimento familiar vai além da proteção: ele visa proporcionar um ambiente amoroso e seguro, onde essas crianças possam construir laços afetivos. O apoio das famílias acolhedoras é essencial nesse processo. Elas são verdadeiros agentes de transformação, proporcionando o carinho e a segurança que cada criança merece”, concluiu a subsecretária municipal de Assistência Social, Erika Rangel.