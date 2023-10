"Nosso orgulho voltou", foram as palavras do prefeito André Português sobre o retorno da Maria Fumaça - Philippe Lima

Publicado 26/10/2023 16:27

Miguel Pereira – Localizada no Centro Sul Fluminense, a cidade comemorou 68 anos nesta quarta-feira (25/10), mas o presente é do setor turístico do Estado do Rio de Janeiro, com a inauguração da primeira Maria Fumaça turística a vapor fluminense. A entrega da locomotiva, que resgata uma parte importante da história da cidade de 30 mil habitantes, onde há um conjunto ferroviário da RFFSA tombado como patrimônio cultural nacional, foi feita à população pelo prefeito André Português, durante as comemorações do aniversário do município. A expectativa é que o equipamento transporte 950 mil passageiros por ano.

- Miguel Pereira e seus avanços em diversas áreas, especialmente no turismo e segurança, servem de exemplo para todos nós. O município, que já é abençoado com o terceiro melhor clima do mundo, surpreende a todos constantemente, com ideias que geram emprego e renda para os cidadãos, aproveitando sua vocação natural. Parabéns aos moradores e ao prefeito – afirmou o governador Cláudio Castro.

André Português destacou o apoio do Governo do Estado no processo de "desenvolvimento acelerado" de sua região. Segundo o prefeito, estudos indicam que novos empreendimentos, puxados pela Maria Fumaça, e que já ajudaram a abrir mais de 1.500 vagas de trabalho formais, incrementem ainda mais a gastronomia, a rede hoteleira e o comércio:

- Parcerias com o Governo do Estado em diversos setores têm sido essências para a transformação radical que nossa querida Miguel Pereira tem experimentado. Nosso orgulho voltou. É uma grande alegria comemorar o aniversário da cidade com essa importante entrega para os miguelenses. A Maria Fumaça celebra a história de Miguel Pereira e do Estado, e vai trazer ainda mais desenvolvimento para o nosso município, com atração de visitantes, além de novos investidores - disse Português.

Um passeio com crianças da rede pública de ensino, além do acendimento de luzes do projeto Natal Inesquecível e a árvore do Lago Javary, marcou a primeira viagem oficial da composição. O trem turístico fará inicialmente um trajeto de 9km, do Centro da cidade ao distrito de Governador Portela. Posteriormente, o percurso irá até a Frontin, em Vera Cruz.

O passeio fará os passageiros viajarem no tempo, com a tripulação usando trajes de época para contar a história da região e do estado, desde a colonização. Doado pela Federação do Comércio do Estado (Fecomércio), o equipamento funcionará com duas composições (duas locomotivas e três vagões para cada uma).

Além da entrega da Maria Fumaça, também houve desfile cívico e solenidade na Câmara de Vereadores e, à noite, um show da dupla Zé Neto & Cristiano.





Turistas elogiam atrações e segurança

A Maria Fumaça é um dos sete projetos de grande porte que foram planejados pelo prefeito, ajudando na formação de um condomínio empresarial, de acordo com André Português. Um deles é a Fábrica de Chocolates Lugano, um investimento de R$ 100 milhões, que vai gerar 400 empregos diretos e indiretos. Os empreendimentos já atraem turistas.

- Viemos conhecer de perto a Maria Fumaça e outros atrativos. É uma cidade tranquila e muito bonita. Vamos voltar outras vezes - garantiu o gerente de Logística, Thiago Barbosa, de São Gonçalo, ao lado da esposa, a professora Veriza Barbosa e da filha Maria.

O técnico em informática Rodolfo Pelo também participou das festividades com a mulher, Marcelly Bastos e a filha Mirela:

- Tem muitas novidades bacanas. Estamos surpresos, especialmente com as belezas naturais e a sensação incrível de segurança - comentou Rodolfo.

Moradora de Miguel Pereira, a chefe de cozinha Recabe Otta, de 73 anos, se emocionou com a Maria Fumaça:

- Andei numa igual na minha infância. Espero que a Maria Fumaça traga mais progresso e empregos - ressaltou Recabe.





Segurança

A segurança pública é um dos principais fatores para a atração de turistas a Miguel Pereira. Números do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que o policiamento planejado e integrado com o programa Segurança Presente, 10° BPM (Barra do Piraí), Polícia Civil (96ª DP) e Guarda Municipal, tem reduzido delitos como roubos de celulares, a transeunte e de veículos; furto em ônibus; arrombamento e assaltos a lojas e residências; latrocínios e mortes por intervenção de policiais.





Decreto estadual declarou Miguel Pereira 'Cidade do Entretenimento e da Gastronomia'

Por conta do sucesso em diversas áreas, Miguel Pereira, foi declarada a ‘Cidade do Entretenimento e da Gastronomia do Estado do Rio de Janeiro’. O título inédito foi sacramentado pela Lei 10.038, sancionada pelo governador Cláudio Castro.

Com recordes de visitantes em todos os feriados deste ano – entre 93% a 99% de ocupação hoteleira, de acordo com a Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) e HotéisRIO - o município, mesmo no frio, ferve em atrações.

Para se transformar em cidade modelo para o Estado, Miguel Pereira vive o boom no turismo, por meio de investimentos em projetos arrojados, como a bem-sucedida Terra dos Dinos. Outra novidade é a Rua Coberta, com lojas de diversos segmentos, cinema e restaurantes. Há ainda a Rua Torta, réplica de Gramado, no Sul do País, criada só para visitantes tirarem fotos.