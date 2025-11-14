Indivíduo foi levado para a 96ª DP - Foto: PCERJ

Publicado 14/11/2025 20:46

Miguel Pereira - A Polícia Civil, apoiada pela Polícia Militar, prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas em Miguel Pereira. A ação foi realizada nesta sexta-feira (14).

Segundo a Polícia Civil, os agentes foram até o endereço do indivíduo em cumprimento a um mandado de busca e apreensão. No local, as equipes encontraram cocaína embalada para venda e dinheiro. O homem foi levado para a 96ª DP.