Publicado 21/12/2023 10:41

Miracema- Na noite da recente segunda-feira (18), um adolescente de 15 anos estava dentro da casa dele no Bairro Viradouro, quando durante a madrugada, um homem armado invadiu a residência e fez 05 disparos, todos atingindo o jovem.

Ele tentou escapar, porém já sem forças, caiu de um barranco de 05m de altura, sendo em seguida socorrido ao Hospital de Miracema, mas não resistiu aos ferimentos causados pelos projéteis nas pernas, braço direito, e lombar, falecendo em seguida.



O pistoleiro fugiu do local, só não contava com a astúcia do delegado Gesner César Bruno, titular da 137ª DP, (Miracema), e equipe, reforçada pelos agentes da 3ª CIA do 36°BPM, Santo Antônio de Pádua que, rapidamente, levantaram a autoria do homicídio. O delegado Gesner entrou com representação na Justiça, e esta decretou prisão temporária de Gregory Antony Mendes Fernandes, cujo rosto estampa um cartaz de procurado ao lado dos números do Disque Denúncia, via WhatsApp: 21-2253-1177.