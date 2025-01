Bebeto e Alessandra no gabinete municipal - Decom Mira

Publicado 07/01/2025 14:54 | Atualizado 07/01/2025 14:55

Miracema- Na tarde de segunda-feira (6), a prefeita Alessandra Freire ( Republicanos) recebeu o deputado federal Bebeto ( PP) no gabinete municipal. Na conversa ele disse que vai destinar recursos para investimentos na Saúde, como melhorias nos postos de urgência.

Além dos serviços básicos como coleta de lixo, segurança e saneamento. Alessandra Freire destacou a importância da visita: "Sabemos que Miracema enfrenta desafios, mas com o apoio do deputado Bebeto, será possível avançar em áreas essenciais como saúde e infraestrutura. A presença dele aqui demonstra comprometimento com o nosso povo e nos dá esperança de um futuro melhor para todos".



