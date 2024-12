O sol vai raiar no Noroeste do Estado do Rio nas gestões municipais - IA by NinoBellieny

Publicado 31/12/2024 09:01 | Atualizado 31/12/2024 09:09

Miracema- Na quarta-feira (1), ás 19h, a primeira mulher eleita para comandar o destino de Miracema, Alessandra Freire, toma posse, na sede social do tradicional Clube XV, assim como no mesmo horário em Varre-Sai, o calouro Lauro Fabri vai ser empossado na própria Prefeitura, um moderno prédio que lembra um disco voador.

Em São José de Ubá, o reeleito Gean Marcos toma posse às 9h no Parque das Águas, e em Itaperuna, às 10h, o atual vice-prefeito Nel Medeiros, no auditório da Unig-Universidade Iguaçu Campus V, assume a titularidade depois de ganhar pela primeira vez uma corrida de prefeito.

Em Santo Antônio de Pádua, às 19 horas, no Clube Social de Pádua, a festa é do Paulinho da Refrigeração que, continua na cadeira mais importante do município.

Em Cambuci, o advogado Murillo Defanti, atual presidente da Câmara, vai gerir o município pela primeira vez, com a posse marcada para às 19h no Ciep Ernesto Paiva. E em Porciúncula, eleito pela primeira vez, Guilherme Fonseca toma posse às 18h na sede do Rotary Club.

Em outras cidades da Região Noroeste, o ritual irá se repetir, em horários diferentes, mas cheio de esperança para a maioria que acreditou na continuidade ou resolveu mudar, uma lua de mel que, nem sempre dura muito.

NinoBellieny