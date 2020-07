Avião cai em quintal e mata pelo menos três, incluindo um bebê de 9 meses

Um avião que transportava seis pessoas caiu no sábado à tarde em um quintal de Utah, nos Estados Unidos, matando pelo menos dois adultos e uma menina de 9 meses que estavam a bordo, segundo informações locais.



A Administração Federal de Aviação confirmou que um Piper PA-32 com seis pessoas a bordo havia decolado do Aeroporto Regional de South Valley e colidido com um quintal na cidade de West Jordan.

As mortes incluíram o homem que pilotava o avião, juntamente com uma mulher e o bebê, passageiros do avião, segundo reportagem da Fox.

Das três outras pessoas a bordo, uma mulher está em estado crítico, um menino de 2 anos está em estado estável e um menino de 12 anos foi ferido, mas liberado do hospital, segundo policiais.

O acidente, que aconteceu às 13:30, horário local, causou um enorme incêndio no solo. Uma casa foi destruída e outras duas foram danificadas pelo incêndio.

Uma mulher que estava dentro de uma das casas está em estado crítico, disseram autoridades. Os nomes das vítimas não foram divulgados imediatamente.