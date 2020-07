Gato é primeiro pet a testar positivo para covid-19 no Reino Unido

Reino Unido - Um gato foi confirmado como primeiro pet a testar positivo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2) no Reino Unido. O caso foi anunciado pelo Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais (Defra) nesta segunda-feira. Outros casos de animais infectados foram registrados ao redor do mundo.

De acordo com a diretora veterinária do Reino Unido, Christine Middlemiss, o animal passa bem. "Este é um evento muito raro com detecção de animais infectados, até o momento demonstrando apenas sinais clínicos leves, e se recuperando dentro de alguns dias", afirmou.

Inicialmente, o gato havia sido diagnosticado com com herpes felina, infecção respiratória comum em animais. Porém, após amostras coletadas no último dia 22, o gato testou positivo para a covid-19. O governo britânico afirmou em nota que acredita-se que o animal contraiu a doença dos donos, que também haviam testado positivo.

Apesar disso, não há evidências claras de que os animais possam transmitir o novo vírus aos seres humanos. A orientação atual da agência de Saúde Pública do Reino Unido é que as pessoas sigam lavando as mãos regularmente antes e depois de ter contato com seus animais domésticos.