Google estende home office até julho de 2021

Nova York - A gigante americana da internet Google estenderá até julho de 2021 o teletrabalho de toda a sua equipe diante das perspectivas de evolução da pandemia de coronavírus , disse nesta segunda-feira o Wall Street Journal.

A decisão afetará quase todos os funcionários em tempo integral ou contratados pela empresa matriz Alphabet, cerca de 200.000 no total, afirmou o jornal, citando fontes próximas ao assunto.



A recomendação prévia do Google era permitir que seus funcionários trabalhassem de casa até o final de 2020.



Segundo o Wall Street Journal, o chefe da empresa, Sundar Pichai, quer principalmente facilitar a situação para quem precisa estar com os filhos em casa, já que o funcionamento das escolas no começo do ano escolar e durante o resto do curso continua incerto em todas as partes do mundo.