Urso gigante invade casa e tira um cochilo em piscina infantil; assista

Regina Keller, moradora de Fort Valley, no estado da Virgínia (EUA), se surpreendeu quando, em um domingo, foi regar as plantas no quintal e avistou um urso preto gigante dormindo na piscina infantil dos seus netos.

Em entrevista à CNN Internacional, Keller contou que há 12 anos fotografa animais selvagens no quintal dela, como veados e esquilos. A casa fica perto de uma floresta conhecida como Floresta Nacional George Washington.

O episódio aconteceu no dia 19 de julho. "Ele [urso] vagou pelo quintal, passou pela piscina e mergulhou sua grande pata na água. Depois, entrou e se deitou", disse Keller. "Ele parecia tão contente”, ela completou.

O urso ficou na piscina por cerca de uma hora e foi embora quando ouviu barulhos de cachorros, que estavam chegando junto com os netos de Keller.