Japão - Rumiko Sasaki é uma idosa de 82 anos que mora em Kita Hiroshimacho, na região de Hiroshima. Ela aproveitava as horas de sol pra fazer jardinagem com seu esposo. Eles moram na zona rural, e enquanto estavam tranquilos cuidando da horta, receberam uma perigosa e inesperada visita: um urso-negro-asiático

Galeria de Fotos Idosa de 82 anos luta com urso selvagem de 180 kg e o incrível acontece Reprodução Idosa de 82 anos luta com urso selvagem de 180 kg e o incrível acontece Reprodução

Kasushi, o marido de Rumiko, se desesperou “tem um urso aqui!”, e quando ela olhou, de fato, o marido estava certo. “Ele veio direto pra mim, mirando meu rosto”, informou ela em entrevista. De acordo com a idosa, o urso tinha por volta de 1,5 metro de altura, sendo provável então que pesasse 180 kg, se foi um macho.

“Então eu fui tipo ‘AHHHHHH!’ e o empurrei, e ele saiu ‘voando’. Acho que consegui acertar eles em alguns momentos. Então ele saiu correndo”. Entre abril e junho foram registrados 252 avistamentos de ursos na área, mas é a primeira vez que um urso ataca um humano nesse período. As autoridades colocaram agentes pra tentarem capturar o urso.

Rumiko sofreu alguns ferimentos no rosto e precisou de pontos no nariz, mas está bem depois do baita susto.