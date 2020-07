Nasa lança veículo espacial para procurar evidências de vida antiga em Marte

Rio - A Nasa lançou, nesta quinta-feira, o rover Perseverance, com destino a Marte. O veículo explorador, que tem o tamanho de um carro, foi enviado às 8h50m (horário de Brasília) com o objetivo de procurar evidências de vida antiga no planeta.

O Perseverance irá viajar no espaço por quase sete meses, até enfim pousar na superfície de Marte - o que é considerada uma manobra extremamente difícil de se realizar. Mais da metade das sondas enviadas para lá se colidiu com a superfície do planeta ou explodiu ao tentar pousar.

O destino do veículo é a cratera de Jezero, localizada no extremo-oeste de Isidis Planitia - uma planície localizada em uma bacia de Marte, que pode ter sido um lago há mais de 3,5 bilhões de anos. Cientistas acreditam que evidências de vida microbiana possam ser encontradas preservadas dentro da cratera.