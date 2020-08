Casamento termina em briga após sogra se irritar com os votos da noiva

A americana Sarah Ragsdale resolveu postar no Tik Tok algo inusitado que aconteceu no casamento da sua irmã, Anna Larrabee. O vídeo, que viralizou na rede social e acabou sendo retirado do ar, mostra Judie, a sogra da noiva, interrompendo a cerimônia por discordar do que Anna diz nos votos de casamento sobre o noivo e as duas começam a discutir.

"O casamento da minha irmã há alguns anos atrás. A sogra dela sempre a odiou. Ela é apenas uma daquelas sogras que sente que a nora está levando seu filho embora", explicou Sarah na legenda do vídeo postado na rede social.

Nos votos, a noiva disse que o marido não era perfeito e, inconformada, Judie resolveu interromper a cerimônia: "Você não vai dizer que meu filho tem falhas". A noiva respondeu: "Você pode sair. Você não vai estragar o meu casamento". Com raiva, a sogra rebateu dizendo que não sairia do local porque ela tinha pagado pelo vestido que a noiva estava usando.

A discussão continuou e Anna tentou encerrar o assunto: "Todo mundo tem falhas e é por isso que eu o amo. Você pode sair, Judie. Você pode sair do meu casamento agora". O noivo, preso no meio da disputa, disse a sua mãe: "Você tem os defeitos agora, pois não está sabendo agir como uma pessoa adulta".

O vídeo termina com os noivos de mãos dadas enquanto duas pessoas tentam acalmar a sogra e dizendo a ela: "Isso não é sobre você", "Ela está apaixonada por seu filho", "Aceite isso". Anos depois, a irmã da noiva garantiu que o casal está bem e que eles têm um "bebê super fofo".