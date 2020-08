São Paulo - Um homem não identificado protagonizou um episódio estranho no estado de Uttar Pradesh, Índia . Isso porque, após tirar um cochilo, ele acordou e encontrou uma cobra dentro de suas calças.

Ao perceber a presença do réptil na roupa, o homem abaixou as calças e ficou apenas de cueca e imóvel por aproximadamente sete horas. Ele estava aguardando a remoção da cobra. Confira o registro:

As autoridades foram acionadas e um capturador teve que remover o animal com cuidado, uma vez que qualquer movimento brusco poderia causar danos para o homem. O caso viralizou nas redes sociais e os internautas fizeram piadas com a situação.