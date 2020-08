OMS anuncia conclusão do trabalho preparatório para investigar origem do novo coronavírus

China - Nesta segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que concluiu o trabalho preparatório para sua investigação sobre a origem da pandemia da covid-19

"A equipe da OMS que viajou à China terminou sua missão para estabelecer as bases dos esforços conjuntos para identificar as origens do vírus", afirmou o diretor geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em uma entrevista coletiva virtual.

"Estudos epidemiológicos começarão em Wuhan para identificar a fonte potencial de infecção dos primeiros casos", completou. A investigação tem como principal objetivo entender como o novo coronavírus chegou aos seres humanos e se ele teve origem em animais.