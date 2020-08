Europa registrou 160 mil mortes a mais entre março e maio devido à covid-19

Luxemburgo - Um relatório com dados preliminares do Escritório de Estatísticas da União Europeia (Eurostat) mostra que o continente europeu registrou 160 mil mortes a mais entre março e maio na comparação com a média para o período entre os anos de 2016-2019. O estudo levou em conta dados de 24 países, que disponibilizam esse tipo de informação.

Os números divulgados representam o chamado “excesso de mortes”, que é a comparação com períodos considerados “normais”, ou seja, que não incluem grandes tragédias ou guerras, e já mostram o impacto do novo coronavírus na sociedade europeia.

A alta desses óbitos começou no início de março, sendo que o pico foi atingido na semana 14 (entre 30 de março e 5 de abril) e entre os países que registraram os maiores aumentos estão Espanha, Itália, Bélgica, Países Baixos, Suécia e França, conforme o estudo. O documento ainda ressalta que o crescimento dos óbitos é mais visível porque “nas primeiras semanas do ano, os valores eram menores do que os observados nos últimos anos”.

“Países e regiões foram atingidos de maneira diferente, incluindo as faixas etárias, mas aqueles com 70 anos ou mais foram particularmente afetados pelas mortes causadas pela covid-19”, diz o texto.

O relatório faz a análise das diferenças entre os países e destaca que, “já no início de março, a Itália teve significativamente mais mortes do que nos anos anteriores”, sendo o primeiro país europeu a atingir o pico na semana 13.