Garota de 6 anos engasga após engolir máscara dentro de nuggets do McDonald's

Rio - Uma garota de 6 anos engasgou após engolir pedaços de uma máscara cirúrgica cozinhada dentro de nuggets servidos pelo McDonald's . O caso aconteceu em Hampshire, na Inglaterra , e as informações são do jornal Daily Mail UK.

De acordo com Laura Arber, de 32 anos, mãe da criança, os pedaços foram encontrados em pelo menos dois dos 20 nuggets que ela comprou pra sua filha.

"Minha filha começou a engasgar e, depois de colocar minha mão na sua garganta, encontrei algo azul e pensei, o que pode ser isso?". "É claramente uma máscara", afirmou ela. "A máscara cozinhou junto".

A mãe reclamou ainda que não ouviu nenhum pedido de desculpas dos funcionários do estabelecimento - que continuaram servindo os nuggets a outros clientes.

Ao Daily Mail, o McDonald's pediu desculpas pelo ocorrido, afirmou que dará reembolso total à mãe da criança e solicitou devolução do produto, para que as causas do incidente sejam investigadas.