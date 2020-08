Putin anuncia que Rússia registrou a primeira vacina contra o coronavírus

Moscou - A Rússia desenvolveu a primeira vacina contra o coronavírus , que provoca uma "imunidade duradoura", declarou nesta terça-feira o presidente Vladimir Putin durante uma videoconferência com integrantes do governo exibida pela televisão.

"Esta manhã, pela primeira vez no mundo, foi registrada uma vacina contra o novo coronavírus ", disse Putin. "Sei que é bastante eficaz, que dá uma imunidade duradoura", completou.

Nas semanas prévias ao anúncio, cientistas estrangeiros expressaram preocupação com a rapidez da criação de uma vacina deste tipo, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu respeito às diretrizes estabelecidas e que a Rússia seguisse "todos os estágios" necessários para desenvolver uma vacina segura.



Putin afirmou inclusive que uma de suas filhas tomou a vacina.



"Uma das minhas filhas tomou esta vacina. Acho que ela participou nos experimentos", disse Putin, segundo a agência Interfax, antes de acrescentar que ela teve um pouco de febre e "nada mais".



A vacina será distribuída em 1 de janeiro de 2021, de acordo com o registro nacional de medicamentos do ministério da Saúde, consultado pelas agências de notícias russas.