Estados Unidos - Um menino de cinco anos identificado como Cannon Hinnant foi assassinado após andar de bicicleta no quintal de um vizinho na Carolina do Norte, nos Estados Unidos no último domingo.

Segundo testemunhas, a criança foi morta pelo próprio vizinho, Darius Sessoms, que atirou nele na frente das irmãs de 7 e 8 anos sem nenhum motivo aparente. Darius seria amigo da família e teria até mesmo jantado com o pai do garoto um dia antes do crime.

"Nós costumávamos brincar juntos e eu nunca pensei que ele poderia matar alguém", afirmou Rachel Pipkin, prima de segundo grau de Cannon, em entrevista ao canal norte-americano CBS.

Cannon chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. O homem foi preso e está à disposição da Justiça.