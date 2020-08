Surfista bate em tubarão branco para salvar a esposa de ataque

Sydney - Um surfista australiano bateu em um tubarão que havia atacado sua esposa até que o animal soltasse a perna da vítima.

Chantelle Doyle, 35, surfava com o moarido Mark Rapley quando foi atacada por um tubarão na manhã de sábado



A polícia informou que o casal estava surfando em uma praia na área de Port Macquarie, 400 km ao norte de Sydney, na manhã de sábado quando o tubarão mordeu a mulher duas vezes na perna direita. A polícia informou que o casal estava surfando em uma praia na área de Port Macquarie, 400 km ao norte de Sydney, na manhã de sábado quando o tubarão mordeu a mulher duas vezes na perna direita.

"O marido começou a bater no animal até que a soltou", afirma a polícia em um comunicado. Os paramédicos fizeram o atendimento inicial à mulher de 35 anos, que foi levada de helicóptero para um hospital.



Uma testemunha do ataque chamou o homem de "herói" por enfrentar um grande tubarão branco de quase três metros de comprimento. "Ele agarrou o tubarão e o atingiu com muita força porque não a largava", disse Jed Toohey ao jornal Daily Telegraph.



"Ele a salvou. Foi incrível", completou. O marido da vítima, Mark Rapley, minimizou o heroísmo e afirmou ao jornal que "qualquer um teria feito o mesmo".



A Austrália é um dos países que registra mais ataques de tubarão. No mês passado, um tubarão atacou um menino de 10 anos quando estava pescando na costa da Tasmânia. O pai da criança entrou no mar e conseguiu salvar o filho.