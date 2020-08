OMS anuncia novo recorde de casos de covid-19 em 24h no mundo

EUA - A Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou neste sábado (15) a maior quantidade de casos do novo coronavírus em um dia: foram 294 mil em apenas 24 horas em todo o mundo. O recorde anterior era de 292 mil contaminações em 31 de julho.

Conforme o boletim, que é divulgado no fim da noite por conta da adaptação dos dados de 190 países, já são mais de 21 milhões de infecções que causam a covid-19 – sendo pouco mais de 11,2 milhões nas Américas. Por conta do horário da divulgação, os números podem diferir dos boletins diários dos governos locais.



Nas últimas 24 horas, de acordo com a OMS, a liderança do ranking foi da Índia, que teve 65 mil registros. O país, após um controle da doença entre março e junho, vem contabilizando cada vez mais infecções entre os cidadãos com o avanço da covid pelo interior do país. Brasil e Estados Unidos vêm na sequência com 60 mil e 52 mil, respectivamente.



Já todos os países do continente europeu, onde uma segunda onda ocorre em algumas nações, somaram 29 mil contaminações em um dia.



Conforme os dados mais atualizados da Universidade Johns Hopkins, contabilizados até às 9h deste domingo (16), os Estados Unidos têm 5.361.613 casos contabilizados; o Brasil tem 3.317.096 contaminações e a Índia tem 2.589.682 registros. As mortes passam de 771,5 mil, com os EUA com 169.489 óbitos, seguido pelo Brasil (107.232), México (56.543) e Índia (49.980).