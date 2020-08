Mãe é presa suspeita de assassinar filho deficiente de 10 anos

São Paulo - Uma mulher de 40 anos foi presa no Reino Unido, na manhã deste domingo por suspeita de matar o próprio filho, uma criança de 10 anos que precisava de cadeira de rodas para se locomover, na cidade de Londres, na Inglaterra

Galeria de Fotos Olga Freeman e seu marido, o fotógrafo de celebridades Dean Freeman Reprodução Redes Sociais Olga Freeman Reprodução Redes Sociais Mãe foi presa e deve passar por julgamento nesta segunda Olga Freeman / Facebook

Olga Freeman se entregou em uma delegacia local poucas horas após o crime. Vizinhos narraram ter ouvido gritos da criança e barulhos de objetos sendo arrastados na madrugada do domingo. “Foi um grito alto o suficiente para me acordar", afirmou Keith Grindrod em entrevista ao jornal britânico The Sun.



O corpo do garoto foi encontrado por policiais, mas as causas da morte dele não foram divulgadas até o momento. O pai do menino é o famoso fotógrafo de celebridades Dean Freeman, que estava na Rússia no momento do crime.

A mulher será encaminhada para julgamento nesta segunda-feira (17) e deve receber sentença pelo homicídio.