União Europeia e CureVac negociam compra de 225 milhões de doses da vacina contra covid-19

Reino Unido - A Comissão Europeia e a empresa alemã de biotecnologia CureVac anunciaram nesta quinta-feira que estão em conversas avançadas para o fornecimento de pelo menos 225 milhões de doses de uma potencial vacina contra a covid-19 para os países da União Europeia (UE).

O órgão executivo da UE também negocia com a Johnson & Johnson e com a Sanofi para adquirir as candidatas a vacinas que estão desenvolvendo e fechou acordo, na semana passada, para a compra de pelo menos 300 milhões de doses da potencial vacina da AstraZeneca, desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford, no Reino Unido.

"Hoje concluímos conversas com a CureVac para aumentar as chances de encontrar uma vacina efetiva contra o novo coronavírus", disse a comissária de Saúde da UE, Stella Kyriakides, confirmando reportagem publicada pela Reuters em julho.

A UE vai agora iniciar as negociações de um contrato com a CureVac, que pode se tornar o primeiro acordo bilateral de fornecimento da companhia, com vistas a assegurar a vacina para os 27 Estados-membros do bloco, caso se prove eficaz.

A CureVac disse nesta quinta que as negociações incluem uma opção de fornecimento de 180 milhões de doses adicionais.

Autoridades da UE informaram à Reuters no mês passado que a comissão também negocia com a empresa norte-americana de biotecnologia Moderna e com a companhia alemã de biotecnologia BioNTech, que está desenvolvendo uma vacina em parceria com a norte-americana Pfizer.

A CureVac disse que pode iniciar os testes em larga escala de sua vacina em humanos no último trimestre deste ano, baseada nos resultados dos testes que estão atualmente em andamento.