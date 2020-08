Porto de Dacar armazena volume de nitrato de amônio equivalente ao de Beirute

Dacar - Cerca de 2.700 toneladas de nitrato de amônio, quantidade equivalente à que explodiu na capital do Líbano , estão armazenadas em uma área do porto de Dacar, capital do Senegal.

Foi o que disseram nesta quinta-feira as autoridades do país da África Ocidental, que ainda não encontraram uma solução para remover o material. O porto margeia o centro histórico da cidade, que tem mais de três milhões de habitantes.



Segundo a direção do porto autônomo da capital, uma instituição pública, cerca de 3.050 toneladas do composto químico - utilizado como base para fertilizantes agrícolas e também explosivos para mineração e obras públicas - desembarcaram em Dacar. A data de chegada não foi especificada.



"Trezentas e cinquenta toneladas já foram evacuadas para o Mali, que é seu destino final", informou o porto, que diz ter "avisado o proprietário para retirar a mercadoria". O problema é que as fronteiras do Mali, país vizinho ao Senegal, foram fechadas desde o golpe militar que derrubou seu presidente na terça-feira.



Em 4 de agosto, uma enorme explosão no porto de Beirute, onde estavam 2.700 toneladas de nitrato de amônio, causou pelo menos 181 mortes, mais de 6.500 feridos e devastou áreas inteiras da capital libanesa. De acordo com o porto de Dacar, foram tomadas as medidas necessárias para evitar uma catástrofe parecida.



O proprietário do produto propôs que ele fosse armazenado temporariamente em um terreno que ele possui em Diamniadio, uma nova cidade em desenvolvimento a cerca de 30 km de Dakar. O Ministério do Meio Ambiente do país, porém, não aceitou o pedido enviado.



"Nem todas as condições foram cumpridas", disse à AFP um de responsáveis, Baba Dramé, mencionando em particular "a ausência de um estudo de impacto". "Pedimos ao proprietário que tome medidas para que o produto possa ser enviado para fora do Senegal", acrescentou.



O presidente Macky Sall pediu na quarta-feira um "plano nacional para identificar e auditar a segurança de depósitos de produtos químicos perigosos", de acordo com um comunicado presidencial. Em 1992, a explosão em Dacar de um caminhão-tanque transportando amônia líquida causou 107 mortes e 300 feridos.