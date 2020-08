Infectologista brasileira chefia testes da vacina de Oxford e diz estar otimista sobre eficácia

Reino Unido - A infectologista brasileira, Sue Ann Costa Clemens, que chefia testes clínicos da vacina de Oxford se diz otimista em relação ao imunizante e agradece voluntários no Brasil por se colocarem em risco por um bem maior. "Esperamos provar a eficácia da vacina contra covid-19 ainda neste ano", inicia ela.

No Brasil, desde março devido à pandemia de covid-19, a médica chefia os testes clínicos de fase 3 da vacina de Oxford contra a doença.

Desenvolvida em parceria entre a universidade britânica e a farmacêutica AstraZeneca, a vacina é considerada a mais avançada na luta contra o novo coronavirus no mundo. Dentre os 5 mil voluntários previstos para participar dos testes, 4 mil já foram vacinados nos três centros distribuídos entre os estados de São Paulo, Rio e Bahia.

"A gente só tem a agradecer à população brasileira. A gente poderia estar aqui com o melhor time e com uma vacina pra ser testada e não ter voluntários", comenta a médica. "A gente tem esperança de provar a eficácia da vacina ainda neste ano devido a altas curvas epidemiológicas em países onde estamos desenvolvendo o estudo, como Brasil e África do Sul", declarou ela em entrevista à DW Brasil.

Atuante há 25 anos na área de vacinas, da pesquisa à indústria farmacêutica, Clemens é atualmente professora na Universidade de Siena, na Itália, e integrante de comitês científicos das empresas CureVac, da Alemanha, e Clover, da China, que também desenvolvem vacinas contra a covid-19.