OMS: pandemia de covid-19 deve acabar em 'menos de dois anos'

A Organização Mundial de Saúde informou nesta sexta-feira que a pandemia de COVID-19 deve durar "menos de dois anos" e será menos duradoura do que a gripe espanhola de 1918, que causou dezenas de milhões de mortes em dois anos.

"Esperamos acabar com essa pandemia em menos de dois anos. Acima de tudo, se conseguirmos unir esforços (...) e usar ao máximo os recursos disponíveis e torcer para que possamos ter ferramentas complementares como as vacinas, acho que podemos acabar com um período de tempo mais curto do que a gripe de 1918", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em uma entrevista coletiva.